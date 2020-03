arteinquarantena CariPerugia Arte

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - L'arte senza limiti ai tempi dei social e delle nuove tecnologie: nel rispetto di #iorestoacasa si può vivere senza restrizioni #arteinquarantena. Questa la campagna con cui la Fondazione CariPerugia Arte a fronte della necessaria chiusura delle proprie strutture museali dovuta all'emergenza coronavirus intende proseguire nella sua opera di promozione della cultura, lanciando un messaggio di condivisione ed offrendo ai visitatori virtuali la possibilità di trascorrere il proprio tempo in casa andando alla scoperta di un prezioso e variegato patrimonio artistico, in attesa della prossima mostra "Raffaello in Umbria e la sua eredità in Accademia" che verrà aperta a Palazzo Baldeschi una volta superata l'emergenza.

"Fin dalla sua nascita nel 2014 la Fondazione - ha affermato la Presidente Cristina Colaiacovo - ha documentato le mostre allestite nel corso degli anni creando video e tour virtuali che la campagna #arteinquarantena diffonderà attraverso i canali Facebook, Twitter, Instragram, Youtube".