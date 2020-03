Sempre attivi servizi Caritas Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - Rimangono attive anche nel periodo dell'emergenza coronavirus le mense e gli altri servizi di prossimità della Caritas di Perugia.

"'I poveri vanno soccorsi e guai se venisse a mancare l'azione caritativa della Chiesa' ha ribadito il nostro cardinale Gualtiero Bassetti e noi cerchiamo di non far venire meno la nostra vicinanza ai più bisognosi nel rispetto delle normative " ha sottolineato il direttore della Caritas diocesana, il diacono Giancarlo Pecetti. "Siamo vicini a chi è in difficoltà da sempre - ha aggiunto -, oggi acuite da questa pesante situazione che avrà a breve gravi ricadute a livello economico-occupazionale. Per questo la Chiesa, attraverso la Caritas, garantisce la fruibilità dei suoi servizi quali gli empori della solidarietà, il consultorio medico e il Centro di ascolto presso il Villaggio della Carità, dove sono ospitate 15 famiglie, le case Sant'Anna dei Servitori, per senza fissa dimora, e San Vincenzo de' Paoli, per donne sole e con minori, e la Mensa San Lorenzo" di Perugia".