Nuovo catalogo e-learning Scuola pa

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - L'emergenza coronavirus non ferma l'attività formativa per la pubblica amministrazione promossa dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica. Pronto il nuovo catalogo dei corsi e-learning gratuiti per garantire l'aggiornamento professionale del pubblico impiego.

L'amministratore Alberto Naticchioni ha sottolineato che la formazione a distanza è stata attivata "in tempi rapidi grazie alla rete qualificata di docenti, costruita in questi anni".

Il nuovo catalogo digitale per i dipendenti pubblici partirà il 20 marzo con il corso "L'Iva 2020 negli enti pubblici".

I dipendenti pubblici potranno seguire le video lezioni in diretta, scaricare il materiale didattico, compilare il test di valutazione finale attraverso GoToTraining, la piattaforma scelta dalla Scuola umbra di amministrazione.