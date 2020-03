Intesa per Centro nautico di Piediluco

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - L'assessore regionale alle Infrastrutture, Enrico Melasecche, su delega della presidente Donatella Tesei, ha firmato l'accordo di programma fra Regione e comune di Terni, dando formalmente avvio alla relativa procedura al fine di realizzare il potenziamento del Centro nautico di Piediluco, Paolo D'Aloja, centro federale di canottaggio, grazie ai così detti canoni idrici che l'Amministrazione introita per la concessione in uso dei bacini idroelettrici su cui la giunta sta rivedendo la normativa di settore per adeguarla a quella europea e nazionale.

L'adeguamento della struttura remiera alle norme internazionali costituisce - sottolinea la Regione - "un passo fondamentale per lo sviluppo sportivo e turistico del ternano, in un'area dall'enorme potenziale paesaggistico".

Il progetto viene considerato "un ulteriore passo per ricollegare bellezze paesaggistiche, ambientali, naturalistiche, storiche e tecnologiche, che possono contribuire notevolmente alla valorizzazione del marchio Umbria".