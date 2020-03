Cotarella, vino per tornare insieme

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - "Il vino è vita e amore. Quando questa emergenza coronavirus terminerà sarà un mezzo per tornare a stare insieme e riscoprire le nostre passioni e i valori della terra": a dirlo è Riccardo Cotarella, presidente nazionale di Assoenologi, che ha invitato enologi e produttori a "farsi trovare pronti". "Per tornare a offrire i nostri vini di eccellenza quando tutto sarà passato" ha aggiunto.

"Malgrado le preoccupazioni che ci attanagliano - ha detto ancora - sia sul fronte sanitario, ma anche per l'economia che troveremo, non dobbiamo perdere l'entusiasmo di continuare a portare avanti le nostre produzioni, sia in cantina che nei vigneti. Quando si potrà tornare a viaggiare dovremo far trovare, come accade per i musei e le gallerie d'arte, cantine accoglienti e capaci di raccontare ancora una volta la storia, la cultura, la bellezza del Paese Italia. E lo dovremo fare - ha concluso Cotarella - con il nostro vino". (ANSA).