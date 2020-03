Convocata Assemblea legislativa

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - Il presidente, Marco Squarta, ha convocato l'Assemblea legislativa per mercoledì 18 marzo con inizio dei lavori alle 10.

In base alle prescrizioni relative all'emergenza coronavirus, la seduta si terrà a porte chiuse, in assenza di pubblico esterno e con un ordine del giorno ridotto agli atti ritenuti essenziali. L'ingresso sarà interdetto anche a giornalisti e operatori dell'informazione. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming.

Sono previste due sessioni. Nella prima i consiglieri regionali discuteranno la "Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale 2020-2022", relatore di maggioranza Daniele Nicchi (presidente prima Commissione- Lega) e di minoranza Donatella Porzi (vicepresidente prima Commissione-Pd).

La seconda sarà dedicata al "Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2022 per il funzionamento dell'Assemblea legislativa" (relatore unico Daniele Nicchi).