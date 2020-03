Bacchetta, edicole garantiscono servizio

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 17 MAR - "Fra le categorie professionali e i soggetti coinvolti ormai da settimane in questa vera e propria battaglia al coronavirus e che ogni mattina sono al loro posto per garantire un servizio utile e indispensabile per la comunità figurano a pieno titolo anche gli edicolanti": lo ha sottolineato il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, subito dopo aver ritirato in edicola i quotidiani. Definiti "strumento indispensabile per conoscere le informazioni, serie, utili ed ufficiali, mai cosi' necessarie come in questo momento di particolare difficoltà che il paese sta attraversando".

Agli edicolanti e ai distributori della carta stampa stampata Bacchetta ha rivolto "ammirazione e gratitudine per il ruolo sociale che svolgono con tutte le precauzioni imposte dai protocolli sanitari".

"Il nostro rispetto e la nostra attenzione infine - ha sottolineato ancora Bacchetta - per il lavoro dei giornalisti".