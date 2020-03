Sindacati Umbria,violazioni norme lavoro

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAR - "Numerosissimi casi di violazioni" delle norme per il contrasto alla diffusione del coronavirus nei luoghi di lavoro vengono denunciati da Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria, in una lettera indirizzata alle associazioni datoriali e ai prefetti di Perugia e Terni. I sindacati parlano di "indisponibilità delle mascherine, mancato rispetto delle distanze di sicurezza, ambienti non sanificati e turni a pieno regime".

"Di fronte a questa gravissima situazione - scrivono i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria, Vincenzo Sgalla, Angelo Manzotti e Claudio Bendini - vi chiediamo di intervenire immediatamente presso le aziende associate per bloccare la produzione laddove si riscontrano queste gravi incongruenze. Verificheremo il vostro intervento e, qualora non riscontrassimo un effettivo ed immediato adeguamento, vi preannunciano una nostra iniziativa, per il rispetto delle intese raggiunte a livello nazionale". (ANSA).