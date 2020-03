isolatimanonsoli monastero Cascia

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 16 MAR - Si chiama #isolatimanonsoli la campagna che il monastero Santa Rita di Cascia sta realizzando per essere presente nelle vite dei milioni di fedeli ritiani nel mondo, anche se a distanza, in questi giorni di lotta al coronavirus.

Sono molti i momenti di unione e condivisione, creati per il pellegrino che si fa virtuale. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.45 alle 12.15, a partire dal 16 marzo 2020, in diretta sulla pagina Facebook Santa Rita da Cascia Agostiniana https://www.facebook.com/monasterosantarita, i fedeli potranno recitare il rosario insieme alle monache agostiniane.

I devoti possono partecipare anche alla messa della domenica, trasmessa alle 17 in diretta streaming dalla Basilica di Santa Rita, attraverso il canale You Tube Santa Rita da Cascia Agostiniana https://www.youtube.com/user/monasterosantarita.