Formazione per personale Ast

(ANSA) - TERNI, 16 MAR - Giornata di formazione sul covid-19 per i lavoratori dell'Ast di Terni, dopo le 48 ore di sciopero proclamate dai sindacati e i due giorni di sospensione delle attività, dirette e indirette, concordati con l'azienda per permettere la verifica delle condizioni di salubrità e sicurezza dello stabilimento, nell'ottica del contenimento del coronavirus. La ripresa della produzione è quindi programmata per martedì mattina.

"Sono diverse le misure che Ast ha preso per affrontare questa emergenza" spiega il direttore dello stabilimento, Massimo Calderini. "Abbiamo chiuso - aggiunge - tutte le attività non strettamente necessarie alla produzione, abbiamo attivato lo smart working, incrementato le pulizie dell'80%, individuato tutte le attività per le quali non è possibile rispettare un metro di distanza e fornito i dispositivi di protezione individuali necessari. Abbiamo scaglionato l'accesso agli spogliatoi e chiuso la mensa e aumentato del 50% i tempi per le manutenzioni, riducendo gli assembramenti".