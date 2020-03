Da Orchestra Perugia augurio in musica

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAR - Un augurio in musica per sperare e per affrontare con le note di 'Là ci darem la mano', dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, la quarantena in piena emergenza coronavirus. Insieme, aderendo così alla campagna #iorestoacasa ma ognuno a casa propria, i musicisti del quintetto di fiati dell'Orchestra da camera di Perugia eseguono la popolare aria mozartiana, come auspicio che tutto possa tornare al più presto alla normalità.

"Nel frattempo restiamo uniti - scrivono sui profili social dell'Orchestra -, connessi anche se lontani. Noi ci siamo, e nei prossimi giorni torneremo a farci sentire. Certo, non è come stare sul palco (o ascoltarci in teatro), ma ci sembra il modo migliore per affrontare e superare tutti insieme questo momento". (ANSA).