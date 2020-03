Umbria deserta nel sabato del coprifuoco

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - In Umbria strade deserte e città vuote per il primo sabato sera da "coprifuoco" per coronavirus.

L'ANSA ha raggiunto i luoghi tradizionali della movida di Perugia, Terni e Foligno: lì dove fino a qualche giorno fa scorrevano fiumi di spritze impazzava la musica, adesso c'è solo un assordante silenzio.

Un timido tentativo di fare festa, approfittando dell'iniziativa "musica dai balconi", viene improvvisato nella Conca ternana, nella storica via Fratini, strada simbolo dell'aperitivo e di lunghe nottate di baldoria. Un ragazzo, originario della Basilicata, prima fa partire l'inno di Mameli e poi, per compiacere due ragazze affacciate alla finestra del palazzo di fronte, fa riecheggiare nel buio della notte "Nel blu dipinto di blu", per tutti conosciuta come "Volare" di Domenico Modugno. Ma a prendere il sopravvento nel resto della città dell'acciaio è il deserto, rotto soltanto dal passaggio quasi costante delle forze dell'ordine chiamate a far rispettare l’ordinanza di restare a casa e garantire la sicurezzadi negozi e locali contro i malintenzionati. Piazza della Repubblica e in corso Tacito sono completamente vuote. Stesso scenario in corso Vannucci a Perugia quando sono circa le 23: le sedie dei locali sono ammassate al centro della via e legate tra loro eagli ombrelloni chiusi. Piazza IV Novembre con la cattedrale, palazzo dei Priori, quello arcivescovile e la sua fontana Maggiore si mostra ancora piu bella. Nelle vie laterali, in piazza Italia e in altre strade a ridosso del corso non c’è nessuno. Le unicheauto che si incontrano sono quelle di carabinieri e polizia. L’ultima tappa del sabato da tutti a casa è Foligno. Negli ultimi anni si è conquistata la palma di essere una delle città più vivaci per la sua movida che si concentra nelle vie a ridosso di piazzadella Repubblica, ieri sera le uniche persone incontrate quando è quasi mezzanotte sono due ragazzi che passeggiano a distanza di sicurezza, inseguiti dal loro cagnolino.