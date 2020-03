Ospedale Perugia pronto a raccolta fondi

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - Aderendo alle già numerose richieste di donazioni ricevute in questi giorni da parte di aziende, enti, associazioni e privati cittadini, la direzione dell'azienda ospedaliera di Perugia ha predisposto una procedura amministrativa di raccolta fondi per l'emergenza coronavirus.

Nello specifico si tratta di compilare una documento scaricabile dal sito ufficiale dell'ospedale da inoltrare via email alla direzione generale (https://www.ospedale.perugia.it/pagine/donazioni-emergenza-covi d-19).

Le somme raccolte, informa una nota dell'ospedale, saranno utilizzate per l'acquisto di apparecchiature, farmaci e presidi necessari per arginare la diffusione della malattia, sulla base di interventi prioritari individuati e coordinati dalla direzione aziendale.