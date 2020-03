Favole al telefono per i più piccoli

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - Favole lette al telefono ai bambini e tour virtuale della Pinacoteca, a Città di Castello, per spezzare l'isolamento da coronavirus: in collaborazione con il Comune di Città di Castello, Poliedro Cultura ha creato le "Pillole d'arte", una serie di guide online per permettere a tutti la visita virtuale e gratuita della Pinacoteca comunale, il secondo museo dell'Umbria dopo la Galleria Nazionale di Perugia. Attraverso i principali social network (Instagram: poliedrocultura; Facebook: Poliedro Cultura) gli operatori mostreranno via web i capolavori esposti.

L'iniziativa "Favole al telefono", promossa dall'associazione culturale Medem, permette di prenotare gratuitamente l'ascolto di storie per i bambini raccontate da lettori volontari. "Un omaggio a Rodari per sentirsi più vicini" è lo slogan della proposta culturale che sarà a disposizione di tutti nelle giornate di domenica 15, lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo. E' possibile prenotare le favole via Whatsapp attraverso il numero 393.1492045.