Coronavirus, appello principessa saudita

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - Anche la principessa saudita Norah Al Saud, presidente dello Spoleto calcio, ha invitato, con un video, gli "amici di Spoleto" e tutti gli italiani a rimanere a casa in questo periodo di emergenza coronavirus.

La principessa (figlia di un cugino dell'attuale re d'Arabia), prima donna saudita a ricoprire un ruolo apicale in una società sportiva, afferma nel video: "Alla mia famiglia di Spoleto e a tutti i cittadini italiani, chiedo una cortesia: per favore rimanete a casa. Un abbraccio, con affetto".

La Ssd Spoleto è una realtà calcistica che milita nella categoria di Eccellenza.