Ast, impegno contro diffusione virus

(ANSA) - TERNI, 12 MAR - "Tutte le azioni che Acciai speciali Terni sta adoperando per tutelare il proprio personale rispetto alla trasmissione del virus sono in linea con le pratiche poste in essere dalle aziende più virtuose": a dirlo è l'azienda che cui prende posizione rispetto allo sciopero di 48 ore proclamato dai sindacati, insoddisfatti delle misure adottate nello stabilimento contro la diffusione del coronavirus. "Fin dai primi giorni dell'emergenza, Ast - sottolinea la società - ha tradotto in norme comportamentali e disposizioni organizzative le raccomandazioni dell'Istituto superiore della sanità: sono state le organizzazioni sindacali a riconoscere questo impegno e a spronare l'azienda ad andare avanti".

"Quello che lascia interdetti - afferma ancora l'Ast - è che, poche ore dopo, le stesse organizzazioni abbiano proclamato due giorni di sciopero per la sanificazione dei locali, che è già stata avviata e completata, anche nei reparti produttivi".