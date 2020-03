Regione approva criteri Distretti cibo

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Politiche agricole Roberto Morroni, ha approvato la delibera con cui vengono definiti le modalità e i criteri per il riconoscimento dei Distretti del Cibo che avranno sede legale e operativa in Umbria.

"Secondo la road map e gli indirizzi condivisi con le organizzazioni agricole, con questo atto - spiega l'assessore - abbiamo segnato concretamente l'avvio di un percorso importante per il sistema delle nostre imprese agricole e agroalimentari, che potranno avvalersi anche di finanziamenti nazionali specifici. Il riconoscimento permette alla Regione di dotarsi di un ulteriore strumento per promuovere lo sviluppo rurale e la valorizzazione delle produzioni di qualità, favorendo l'integrazione di filiera, oltre a garantire la sicurezza alimentare e a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale".