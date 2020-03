In Commissione bilancio 2020-2022

La prima Commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Daniele Nicchi, ha iniziato l'esame della manovra di Bilancio 2020-2022 della Regione Umbria. Alla riunione ha partecipato l'assessore al Bilancio, Paola Agabiti, accompagnata dai tecnici della Giunta regionale.

La manovra per il 2020 - riferisce Palazzo Cesaroni - ammonta a oltre 2 miliardi 586 milioni di euro.

Il presidente Nicchi ha stabilito che la Commissione tornerà a riunirsi lunedì prossimo per proseguire l'analisi del provvedimento che sarà licenziato entro la prossima settimana così da poter essere approvata dall'Aula nella seduta del 26 marzo.

Illustrando l'atto ai commissari l'assessore Agabiti ha spiegato che "la Giunta ha voluto mettere in sicurezza i conti della Regione, adempiendo a impegni nazionali ma anche sostenendo le famiglie, le imprese e i cittadini".