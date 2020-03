Coletto, non criticità ma ci prepariamo

In Umbria la situazione legata al coronavirus "è ancora sotto controllo e per ora non desta particolare criticità, ma ci stiamo preparando ad eventuali impennate come purtroppo è successo nelle Marche. Gli ospedali di Branca e Pantalla saranno dedicati all'emergenza". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, intervenuto in Assemblea legislativa.

Dopo avere ricordato i 37 casi positivi registrati, Coletto ha spiegato che è stato trasmesso al Governo il dato relativo al bisogno di personale. "In Umbria - ha sostenuto - servono 326 dipendenti sanitari, 154 infermieri, 37 oss, 19 radiologi, tre tecnici di laboratorio, 26 anestesisti, 14 pneumologi, 13 infettivologi, 12 cardiologi, 15 internisti, 24 emergenza-urgenza e nove autisti. Abbiamo previsto l'attivazione di otto posti letto di area critica e la creazione di 26 di terapia intensiva dedicati. Per attivarli servono 34 apparecchi per il monitoraggio dei pazienti, 35 fissi per la ventilazione forzata e 11 trasportabili".