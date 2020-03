Caritas, alta attenzione a zone sisma

"L'Umbria deve affrontare una emergenza (coronavirus) nell'emergenza (terremoto), le cui conseguenze sociali rischiano di assumere dimensioni disastrose": lo sottolinea il direttore della Caritas diocesana di Spoleto-Norcia, Giorgio Pallucco, il quale osserva che tra le conseguenze più immediate del coronavirus c'è anche la ricaduta negativa sull'economica, in particolare sui flussi turistici.

"Pur nella drammaticità degli eventi che in questi giorni stanno mettendo a dura prova il nostro Paese, la Caritas - afferma il direttore - rivolge alle Istituzioni un appello accorato affinché resti alta anche l'attenzione ai problemi delle popolazioni terremotate".