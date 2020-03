A Terni attenzione ma anche passeggiate

Negozi del centro aperti, tranne poche eccezioni, diverse file nelle farmacie e nei supermercati e c'è anche qualche anziano che non rinuncia al tradizionale appuntamento mattutino con gli amici, anche se a debita distanza l'uno dall'altro: così Terni vive la sua prima giornata all'interno della zona protetta.

Il traffico è notevolmente ridotto rispetto alla normale quotidianità, ma per le vie pedonali del centro, anche se con meno afflusso, c'è comunque chi passeggia per le strade. In molti - senza successo - alla ricerca di mascherine e disinfettante. Tranquilla appare la situazione dei negozi di generi alimentari, dopo che nella tarda serata di ieri anche l'unico supermercato della città aperto nelle ore notturne ha registrato lunghe file alle casse. I supermercati, così come la maggior parte dei negozi, invitano i clienti ad entrare in maniera contingentata e a rispettare la distanza di sicurezza.