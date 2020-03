Rondini presidente Commissione Antimafia

Il consigliere della Lega Eugenio Rondini è il presidente della Commissione d'inchiesta "Analisi e studi su criminalità organizzata ed infiltrazioni mafiose, corruzione, riciclaggio, narcotraffico e spaccio di stupefacenti" dell'Assemblea legislativa. Il ruolo di vicepresidente è andato a Simona Meloni (Pd). I due sono stati eletti nel corso della riunione di insediamento.

Rondini ha ricordato la "delicatezza della fase che anche l'Umbria sta attraversando da un punto di vista economico, sociale e sanitario e che, per le possibili ripercussioni che potrebbe determinare sul terreno della legalità richiederà un attento lavoro della Commissione".

Per Meloni l'Umbria "non è immune" da infiltrazioni e attività della criminalità organizzata. Ha quindi espresso la necessità di "lavorare con la massima accuratezza, "facendo in modo che la Commissione possa diventare punto di riferimento e confronto per istituzioni, forze dell'ordine, associazioni e magistratura" e soprattutto per la scuola.