Caritas potenzia i suoi servizi

I servizi offerti dalla Caritas diocesana e da quelle parrocchiali nel tempo del coronavirus "non vengono meno, anzi, sempre nel rispetto dei provvedimenti governativi nazionali e locali adottati a seguito dell'emergenza sanitaria, saranno, nei limiti del possibile e secondo le necessità, anche potenziati". Ad annunciarlo è il direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, il diacono Giancarlo Pecetti.

Proseguono quindi le attività dei Centri di ascolto diocesano e parrocchiali, dei quattro Empori della solidarietà (dove settimanalmente continueranno a recarsi più di 1.200 famiglie in difficoltà), del "Villaggio della Carità" che attualmente ospita 15 famiglie per un totale di 56 persone, delle diverse opere segno dove annualmente sono accolte dalle 150 alle 200 persone disagiate e della mensa Comune-Caritas "San Lorenzo" in pieno centro storico dove quotidianamente vengono forniti pasti caldi a 50 persone.