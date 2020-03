Ancora lavori Anas sulla E45

Avanzano sulla E45 i lavori di risanamento profondo della pavimentazione previsti dal piano di riqualificazione della Orte-Mestre, avviato da Anas a partire dal 2016 per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro (600 milioni nel tratto da Orte a San Giustino).

Fino a mercoledì 11 marzo saranno eseguiti gli interventi preliminari ai lavori di risanamento in località Resina, nel comune di Perugia. Si tratta, in particolare, del ripristino localizzato della pavimentazione sulla carreggiata che dovrà ospitare il doppio senso di marcia durante il cantiere di risanamento profondo, che sarà attivato successivamente. Per consentire l'esecuzione delle attività - spiega l'Anas -, è temporaneamente istituito lo scambio di carreggiata con transito consentito a doppio senso su quella libera, mentre lo svincolo di Resina è chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma fino a mercoledì 11 marzo.

In alternativa è possibile utilizzare lo svincolo di Ponte Pattoli. (ANSA).