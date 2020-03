Altri due positivi virus in Umbria

Altri due casi di positività al coronavirus in Umbria che ha colpito finora complessivamente 28 persone. Lo comunica la Regione.

Sei i ricoverati, due in terapia intensiva all'ospedale di Perugia, uno nel reparto di malattie infettive a Terni e tre in quello di Perugia.

Le persone in osservazione sono 553, in "buona salute" - sottolinea la Regione -, ma sotto controllo medico perché venute a contatto con soggetti risultati positivi al virus Covid-19. Di questi, 402 sono nella provincia di Perugia e 151 in quella di Terni.

Al 9 marzo sono usciti dall'isolamento in 124, 93 nella provincia di Perugia e 31 in quella di Terni.

Nel complesso entro le ore 24 dell'8 marzo, sono stati eseguiti 175 tamponi.