Affluenza a 4,36% in suppletive Umbria

Affluenza al 4,36%, alle 12 secondo i dati del ministero dell'Interno, per le elezioni suppletive relative al collegio uninominale Umbria 2 del Senato, indette dopo le dimissioni di Donatella Tesei, eletta residente della Regione. In provincia di Perugia ai seggi si sono recati il 3,91% degli aventi diritto, 4,73% in quella di Terni.

Al voto sono chiamati poco più di 306 mila elettori, 147 mila uomini e 159 mila donne, in 60 comuni, 33 in provincia di Terni e 27 in quella di Perugia.

Si vota fino alle 23. La prossima rilevazione dei votanti è prevista alle 19.