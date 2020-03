Orario non scolastico per bus in Umbria

Funzioneranno in base agli orari non scolastici dal 9 al 15 marzo gli autobus in servizio in Umbria, in concomitanza con il periodo di sospensione dell'attività didattica per l'emergenza coronavirus. Lo ha reso noto Busitalia, in base a quanto stabilito dalla Regione e dagli Enti affidanti i servizi.

Tutte le corse con cadenza "scolastica" non saranno quindi operate.

Per maggiori informazioni sui servizi è possibile consultare il sito internet www.fsbusitalia.it, le paline di fermata o contattare gli uffici relazioni con il pubblico di Perugia e Terni ai numeri 075 9637637 e 0744 492703.