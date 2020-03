Martedì riunione Assemblea legislativa

Il presidente Marco Squarta ha convocato l'Assemblea legislativa per martedì 10 marzo, alle 10.

All'ordine del giorno le comunicazioni della Giunta regionale sull'emergenza coronavirus, nomine e interrogazioni a risposta immediata (question time).

In base alle misure decise per prevenire il diffondersi dell'epidemia di coronavirus, la seduta dell'Assemblea legislativa si svolgerà a porte chiuse. Sarà quindi senza pubblico e con l'ingresso interdetto anche a giornalisti e operatori dell'informazione. I lavori potranno comunque essere seguiti in diretta su https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fyy25 hlcv%25C2&e=c75d7d81&h=35951980&f=n&p=y.