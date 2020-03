Insediati seggi per suppletive Umbria

Soluzioni igienizzanti per le mani e guanti monouso accanto alle schede elettorali nei 509 seggi, insediati per le elezioni suppletive, in programma domenica, relative al collegio uninominale Umbria 2 del Senato, indette dopo le dimissioni di Donatella Tesei, indipendente in quota Lega, eletta residente della Regione.

In seguito all'epidemia di coronavirus sono state infatti decise una serie di norme di comportamento indicate in cartelli affissi all'ingresso dei locali. In particolare presidente, scrutatori e segretario dovranno rispettare una "distanza minima" tra loro di "almeno un metro" e nel seggio dovrà essere assicurato in ricambio dell'aria per dieci minuti ogni ora. Gli addetti e i cittadini (che saranno fatti entrare uno alla volta) avranno a disposizione "liquido disinfettante per l'igiene delle mani".

Al voto sono chiamati poco più di 306 mila elettori, 147 mila uomini e 159 mila donne, in 60 comuni, 33 in provincia di Terni e 27 in quella di Perugia.