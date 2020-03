Gesenu vara misure contro coronavirus

Anche la Gesenu ha varato una serie di misure per contrastare il diffondersi del virus Covid-19.

In particolare è stata intensificata la sanificazione dei mezzi e delle le strutture. Tramite l'invio di circolari è stato raccomandato di "rispettare con la massima attenzione" le indicazioni di prudenza date dal Ministero della Salute e dalla Regione. Nelle sedi amministrative, oltre all'introduzione di dispenser igienizzanti per le mani - annuncia la Gesenu -, sono allo studio soluzioni temporanee di smart working, compatibilmente con l'operatività aziendale, anche da far svolgere turnazione fra i dipendenti di una stessa unità organizzativa, in modo tale da non creare disservizi.

Inoltre l'Azienda ha disposto la sospensione di tutti i corsi di formazione aziendali, di riunioni-incontri con fornitori e degli incontri pubblici sul territorio.

Predisposta poi, temporaneamente, una nuova regolamentazione degli accessi agli sportelli aperti al pubblico, in particolare per il servizio Tari e gli Urp.



Sono stati quindi invitati "tutti gli utenti a recarsi negli uffici solo se strettamente necessario, previo appuntamento da concordare con il call center, che aiuterà prioritariamente gli utenti alla gestione della pratica attraverso i canali telematici". Per "garantire" il servizio al pubblico, saranno "attivi e rafforzati" i numeri dedicati. Per ufficio Tari Perugia 0750440899, mail tia@gesenu.it, Tari Todi 0750440898, taritodi@gesenu.it, Tari Torgiano, 0750440898, taritorgiano@gesenu.it, fax 0755056333, pec pec.tiagesenu@legalmail.it, ufficio clienti numero verde (solo da rete fissa) 800 66 70 36, da cellulari 075 59 17 125, Whatsapp 333.9553215, fax 075.6910312, ufficioclienti@gestumbria.it - ufficioclienti@gesenu.it. "Nella consapevolezza della delicatezza del proprio ruolo, Gesenu spa - si legge ancora nella sua nota - conferma il proprio impegno per garantire ed assicurare la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio servito".