Assisi approva bilancio di previsione

Il Consiglio comunale di Assisi ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2020-2022.

Il Comune ha sottolineato che non è previsto alcun aumento di tasse e imposte e niente addizionale Irpef, rivendicando di essere "l'unico con oltre 15 mila abitanti" che non ha inserito tale voce. I cittadini risparmieranno quindi - secondo l'ente - una imposizione fiscale di 2,6 milioni di euro.

Sono stati inoltre previsti 18 milioni di euro di investimenti, dei quali 7 milioni e 400 mila grazie al finanziamento della Protezione civile per la messa in sicurezza e sistemazione delle strade e sette milioni e 100.000 dai fondi regionali per scuole e patrimonio comunale e culturale. Trecento mila euro verranno utilizzati per eliminazione di barriere architettoniche e sicurezza stradale.

"Attenzione massima" alle scuole - sottolinea il Comune - con oltre 2 milioni e 300 mila euro di investimenti e nessun aumento delle tariffe di mense e trasporti scolastici.