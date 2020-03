Perugia,monografica su Taddeo di Bartolo

(ANSA) - PERUGIA, 5 MAR - Sarà aperta al pubblico da sabato 7 marzo a Perugia la prima mostra monografica mai dedicata a Taddeo di Bartolo, il più grande "maestro del polittico" del suo tempo.

Teatro di questo evento espositivo sarà la Galleria Nazionale dell'Umbria: 100 tavole del pittore senese in grado di ricostruire l'intera sua parabola artistica, dalla fine degli anni ottanta del Trecento fino al 1420-22, con prestiti provenienti da prestigiosi musei internazionali, quali il Louvre di Parigi e il Szépmvészeti Múzeum di Budapest, e con la decisiva collaborazione di enti e istituti italiani.

L'inaugurazione pubblica prevista venerdì, a causa delle restrizioni nazionali per ridurre la diffusione del coronavirus sarà tenuta quindi solo via streaming (collegamento disponibile dalle ore 18 sui canali social del museo perugino con il video integrale poi disponibile sul canale YouTube).