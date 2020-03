12 i positivi al coronavirus in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 5 MAR - "Sale a 12 in Umbria il numero delle persone positive all'infezione da coronavirus": lo comunica l'assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, informando che stamani sono stati riscontrati tre nuovi casi di positività al virus.

"I pazienti - spiega Coletto - sono in buone condizioni e al momento sono in osservazione nelle loro abitazioni".

"Nel complesso - afferma l'assessore - la gestione dei pazienti in Umbria per i sanitari e le istituzioni non è affannosa e la situazione è, nei limiti del possibile, abbastanza tranquilla. Una persona è in terapia intensiva, due sono in isolamento presso i reparti di malattie infettive degli ospedali di Perugia e Terni, altre 133 persone sono a casa in isolamento fiduciario".