Vino, Montefalco Rosso Riserva 2016

È pronto il Montefalco Rosso Riserva 2016 prodotto dalla Cantina Tenuta di Saragano, di Riccardo Pongelli Benedettoni e di Ivan Vincareti che definiscono la nuova etichetta "un nuovo progetto, una nuova sfida, pur rimanendo saldi alle tradizioni vitivinicole del territorio". Si tratta - spiega l'azienda - di un Montefalco Rosso Riserva che verrà imbottigliato solo in occasione delle vendemmie migliori e arriva sul mercato quest'anno con l'annata 2016. Un vino curato in ogni minimo dettaglio, da una stretta selezione degli acini, che avviene già in vigna, fino ai particolari grafici dell'etichetta. "Quest'anno presentiamo l'ultimo nato della casa: un Rosso di Montefalco Doc Riserva del 2016 che per completezza e complessità lo rende unico e inconfondibile", afferma Riccardo Pongelli Benedettoni titolare dell'azienda vitivinicola che ha sede nel borgo umbro di Saragano situato tra Montefalco e Todi.