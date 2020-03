Tifosi mostrano glutei, sanzionati

Al pareggio del Bisceglie nella partita con la Ternana, disputata il primo marzo allo stadio Liberati, hanno esultato abbassandosi i pantaloni e gli slip mostrando i glutei al pubblico locale per un "apprezzabile lasso di tempo", secondo la polizia. Per questo tre tifosi pugliesi sono stati sanzionati dalla digos di Terni. Atti contrari alla pubblica decenza in luogo aperto al pubblico l'accusa che è stata loro contestata. La Questura ha spiegato con un comunicato che l'illecito prevede per ciascuno il pagamento di una somma da 5mila a 10mila euro. I tre - riferisce la questura - si trovavano all'interno della curva ovest, riservata ai tifosi ospiti.