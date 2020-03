Tenda triage davanti carcere Perugia

Una tenda che sarà dedicata al triage sanitario per il controllo dei detenuti nell'ambito dell'emergenza coronavirus è stata installata dalla Protezione civile davanti al carcere di Perugia, a Capanne.

Servirà anche per gli eventuali accertamenti medici sui nuovi detenuti prima del loro ingresso nell'istituto penitenziario.

Secondo quanto si apprende la situazione al momento all'interno del carcere perugino è del tutto tranquilla e non si registra alcuna situazione particolare nell'ambito dell'emergenza sanitaria in corso. (ANSA).