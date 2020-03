Umbria vara i Distretti del cibo

"La Regione avvia il percorso per la costituzione in Umbria di Distretti del cibo, valido strumento per valorizzare il patrimonio agricolo e agroalimentare e favorire il salto di qualità necessario al sistema delle imprese umbre, in particolare nell'attuale contesto di incertezze, aprendo nuove prospettive di crescita": ad annunciarlo è l'assessore regionale alle Politiche agricole, Roberto Morroni. Il quale ha riunito nella sede dell'Assessorato rappresentanti di organizzazioni agricole e agroindustriali, associazioni di produttori biologici, Università, agronomi, 3A-Parco Tecnologico agroalimentare per un primo confronto.

"I Distretti rappresentano una grande opportunità da cogliere, introdotta dalla legge di bilancio del 2018 - ha spiegato Morroni - ma che finora era stata ignorata, a differenza di altre Regioni. La Giunta regionale vuol favorirli e supportarli e accelera dunque sui tempi, con un primo atto che sarà varato già la prossima settimana".