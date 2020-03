Tornano freddo e pioggia in Umbria

Dopo settimane di bel tempo con temperature abbondantemente sopra la media del periodo, tornano pioggia e neve in Umbria.

Per la giornata martedì e quella di mercoledì, il cielo sulla regione si presenterà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni intermittenti che assumeranno carattere nevoso, sul versante orientale, a partire da 900-1000 metri di quota. E' quanto emerge dalle previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile.

Le temperature, nei valori massimi, vengono date in sensibile calo.