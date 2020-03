Coletto, nessun focolaio umbro virus

"In Umbria non ci sono focolai" di infezione legati al coronavirus: lo ha ribadito l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto intervistato dalla TgR Rai dell'Umbria. "Per tutti i contagiati abbiamo ripercorso a ritroso la loro storia ed è stata intercettata la fonte d'infezione (fuori dalla regione - ndr)" ha aggiunto.

"Pazienti gravi non ci sono - ha detto ancora Coletto -, tre sono monitorati presso l'Azienda ospedaliera di Perugia ma stanno tutti quanti bene. Compresi quelli in quarantena fiduciaria, monitorati due volte al giorno e in contatto telefonico con il medico".