In Commissione bilancio Assemblea Umbria

La prima Commissione consiliare ha iniziato l'esame del bilancio di previsione 2020-2021-2022 dell'Assemblea legislativa.

Il presidente, Marco Squarta, illustrando l'atto, ha ricordato che è stata approvata all'unanimità dall'Ufficio di presidenza di Palazzo Cesaroni. "Abbiamo dato - ha sottolineato - un segnale forte e riduzione della spesa come mai c'era stato prima, con un risparmio di circa 700 mila euro ottenuto grazie alla riduzione del trasferimento da parte della Giunta di 200 mila euro a cui si aggiunge l'impegno della restituzione di 500 mila euro appena verrà certificato l'avanzo".

La proposta di bilancio prevede una riduzione della spesa di circa 700 mila euro.

Il presidente della Commissione Daniele Nicchi ha espresso "apprezzamento per il lavoro svolto dall'Ufficio di presidenza".

"In un momento di difficoltà come quello attuale - ha aggiunto - la politica, e in particolare l'Assemblea legislativa, deve dare un esempio di rigore e risparmio".