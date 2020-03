Aggredito da cani randagi mentre lavora

E' intervenuto il personale della stazione carabinieri forestali di Spoleto per soccorrere un macedone che mentre stava lavorando in un'area agricola, in località Ancaiano, è stato aggredito da un branco di quattro cani randagi di taglia medio-grande. Soccorso da un altro operaio presente sul posto, è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Terni e ricoverato per le ferite multiple riportate, con una prognosi di 20 giorni.

Secondo quanto riferito dai carabinieri forestali, nella zona si erano verificati in passato episodi analoghi e i militari, coadiuvati dalla polizia veterinaria, sono riusciti a individuare i cani. Sono poi risaliti al proprietario che è stato denunciato all'autorità giudiziaria per lesioni personali colpose.