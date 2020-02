Tributo a Lucio Dalla a Narni

(ANSA) - NARNI (TERNI), 29 FEB - Sarà arricchito dalla presenza di Bruno Mariani, storico collaboratore e chitarrista del grande artista bolognese, di cui ricorrono domenica otto anni dalla morte, lo spettacolo "Dalla Republic-Tributo a Lucio Dalla", in programma sabato 7 alle 21 al teatro Manini di Narni.

Obiettivo della serata, far conoscere musica e parole di Dalla tramite giovani talenti. Il ricavato sarà devoluto all'associazione Narni lotta contro il cancro.

Ad ideare lo spettacolo, con la collaborazione artistica di Jonathan Cresta, è stato Giovanni Tasca. Ad esibirsi sarà la Disperato Erotico Band, affiancata dalle voci, oltre che dello stesso Tasca, di Asia Latini, Lara Bassetti e Mauro Antonelli, e dal balletto con le coreografie di Lucrezia Cardinali, in collaborazione con la scuola di danza Attitude di Terni. Ci saranno inoltre momenti di recitazione affidati all'attore Pierluigi Stentella. Il regista ternano Luciano Brogelli dirigerà invece il dietro le quinte.