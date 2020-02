Coronavirus: Ciccone, caso-studio a Festival Perugia 2021

(ANSA) - PERUGIA, 29 FEB - "Nel 2021 affronteremo anche questo 'caso di studio' che ha travolto i media": lo ha detto all'ANSA Arianna Ciccone, organizzatrice del Festival del giornalismo di Perugia, annullato quest'anno a causa del coronavirus.

L'evento poteva essere il palcoscenico ideale per una riflessione del mondo del giornalismo in tal senso: "Ne parleremo l'anno prossimo. Questa cosa che è successa - ha osservato Ciccone - è un caso da studio a livello mediatico.

Andrà studiata e trarremo, non solo noi, delle conclusioni a livello mondiale".

L'obiettivo "è capire cosa sia successo a livello di comunicazione e a livello giornalistico. Faremo sicuramente una bella discussione anche su come i media devono affrontare temi così importanti per i cittadini".

In generale - ha osservato Arianna Ciccone - "siamo stati tutti impreparati, anche a livello internazionale. Comunicata diversamente sarebbe stata tutta un'altra faccenda". (ANSA).