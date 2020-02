Coletto, qui nessun focolaio coronavirus

(ANSA) - PERUGIA, 29 FEB - "Non c'è alcun focolaio del coronavirus in Umbria": lo ha ribadito in una intervista al Tg3 regionale l'assessore alla Sanità della Regione, Luca Coletto, sottolineando che "non cambia proprio nulla rispetto alle misure che erano già state prese" prima che due umbri risultassero positivi al virus.

"Vorrei sottolineare - ha affermato - una questione sostanziale: sono casi di importazione, non ci sono focolai in Umbria. In via precauzionale stiamo andando a ricostruire i contatti che hanno avuto i due pazienti. Questo per preservare loro e la comunità, e far mantenere all'Umbria tutte le attività economiche, sociali e quant'altro. Per evitare ulteriori danni economici in considerazione del fatto che prima viene la salute dei cittadini, secondo poi questi cittadini hanno il diritto di vivere in maniera corretta e avere un'economia che li sostiene nella maniera più giusta".

Coletto ha sottolineato che la task force umbra è sempre operativa: "Monitoriamo il territorio 24 ore al giorno".