(ANSA) - PERUGIA, 27 FEB - Premiare le tesi di laurea più brillanti e innovative legate ai temi dell'ingegneria informatica e delle tecnologie digitali, andando alla ricerca dell'eccellenza accademica con uno sguardo verso il futuro. Con questi obiettivi Pegaso 2000 e Università di Perugia, già partner da diversi anni, istituiscono i premi di laurea "Pegaso 2000" per tre laureati/laureandi magistrali dell'ateneo umbro.

Il bando di partecipazione si rivolge a tutti gli studenti che concluderanno il loro percorso accademico di specializzazione con la discussione della tesi e la proclamazione finale entro la sessione di laurea di aprile 2020. Per partecipare all'iniziativa è necessario compilare un modulo scaricabile online dal sito www.unipg.it nella sezione dedicata ai concorsi promossi dall'Università. La scadenza ultima per la presentazione delle domande di ammissione è il 10 maggio 2020.