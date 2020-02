In Umbria tornati la neve e il freddo

(ANSA) - PERUGIA, 27 FEB - In Umbria sono tornati la neve e il freddo, con temperature che sono scese fino a -7 gradi come a Castelluccio di Norcia. La neve nella notte fra mercoledì e giovedì ha interessato gran parte della dorsale appenninica, imbiancando leggermente anche i fondovalli, tra cui Cascia, Norcia e la frazione di San Pellegrino.

Più abbondante sopra i mille metri di quota.

Imbiancato anche il monte Subasio. Precipitazioni che stamani hanno lasciato spazio al sole. Che, per il Centro funzionale della Protezione civile regionale, continuerà a splendere nel corso della giornata - salvo qualche locale addensamento - e in quella di domani. Temperature stazionarie o in lieve aumento.