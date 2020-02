Squarta, su virus fidarsi di esperti

"Il Coronavirus è una cosa seria e tutto ciò che vi ruota attorno, non soltanto in termini di prevenzione, incide sull'attività quotidiana di tutti noi producendo effetti negativi sull'economia dell'Italia e dell'Umbria": lo sottolinea il presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta, Fratelli d'Italia. "In questa fase più che mai è opportuno fidarsi di ciò che sostengono gli esperti" aggiunge.

"Non si sa ancora bene cosa sia il Covid-19 - sostiene Squarta - ma proprio perché continua a circolare e potenzialmente è in grado di colpire tutti, la politica, mediante serie assunzioni di responsabilità, non può non tener conto dei suggerimenti che provengono dalle fonti più autorevoli. Per contenere l'epidemia è bene attenersi alle indicazioni delle autorità sanitarie. Esprimo una seria condanna nei confronti delle speculazioni messe in atto da chi fa sciacallaggio vendendo a prezzi esagerati mascherine e disinfettanti".