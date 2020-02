In ospedali container per sospetti virus

(ANSA) - PERUGIA, 25 FEB - Collocati nei pressi del pronto soccorso di Perugia e di quello di Terni i prefabbricati per il primo accesso degli eventuali pazienti con sospetto contagio da coronavirus. Saranno utilizzati come locali di pre-accettazione.

A Perugia il container è stato posizionato nei pressi del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia dagli addetti della Protezione civile, utilizzando anche un'autogru. La superficie del locale è di circa 25 metri quadri, suddivisa in due parti e dotata di due servizi igienici.

Anche a Terni il container si trova accanto al pronto soccorso.

La task force attivata dalla Regione ha stabilito che qualunque caso sospetto di coronavirus, indipendentemente dalla gravità delle condizioni cliniche, dovrà essere ricoverato nelle cliniche di Malattie infettive di Perugia e Terni per prevenire i possibili casi secondari. (ANSA).