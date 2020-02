Appello Squarta, è l'ora dell'unità

"Non è tempo di polemiche sterili e dannose. È l'ora delle decisioni responsabili e dell'unità": è l'appello del presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta in seguito all'epidemia di coronavirus. Lanciato dalla sua pagina Facebook.

Mi asterrò dal fare valutazioni politiche sul coronavirus finché ci sarà l'emergenza" ha annunciato Squarta. "In questo momento - ha aggiunto - l'Italia ha bisogno della migliore classe dirigente possibile". (ANSA).