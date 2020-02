Psicologi, ansia può abbassare difese

(ANSA) - PERUGIA, 24 FEB - Di fronte a una situazione come quella del coronavirus esiste il rischio di "passare da un timore oggettivo a un'ansia generalizzata, angoscia e panico che possono far abbassare le difese comportamentali e biologiche". A rilevarlo è David Lazzari, presidente dell'Ordine nazionale degli psicologi e di quello dell'Umbria. "Non si deve negare una situazione come quella che stiamo vivendo ma va affrontata senza amplificare inutilmente le paure" ha aggiunto rispondendo all'ANSA.

L'Esecutivo nazionale dell'Ordine degli psicologi si è intanto attivato in varie direzioni per fornire supporto alle Autorità, indicazioni ai cittadini sulla gestione psicologica del problema e agli stessi psicologi. E' stata quindi costituita una task forse coordinata dal presidente Lazzari e composta dai membri dell'Esecutivo, dai referenti delle associazioni o reti psicologiche attive nella Protezione civile. (ANSA).